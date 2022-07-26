Ukraynalı kadın Beyoğlu’nda yaşadığı korku dolu anları anlattı: Köpeğimle kovaladım ama yakalayamadım

Yolda yürürken biranda arkamdan geldi. Çok hızlıydı, cep telefonumu alıp kaçtı. Navigasyona bakmak için çıkarmıştım. Koştum ama arkasından yetişemedim. Çevreden de yardım etmek isteyenler oldu ancak durduramadık. Umarım gereken cezayı alır.