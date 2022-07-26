Ukraynalı kadın Beyoğlu’nda yaşadığı korku dolu anları anlattı: Köpeğimle kovaladım ama yakalayamadım

Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Ukraynalı Y.D. cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı.
Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.
"ÇOK HIZLIYDI KORKTUM"
Kapkaça uğrayan Ukraynalı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:
Yolda yürürken biranda arkamdan geldi. Çok hızlıydı, cep telefonumu alıp kaçtı. Navigasyona bakmak için çıkarmıştım. Koştum ama arkasından yetişemedim. Çevreden de yardım etmek isteyenler oldu ancak durduramadık. Umarım gereken cezayı alır.