Son dakika haberleri: Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada çok önemli bir kurum devrede. Ercan'ın "Olay günü kendisini attı ama bana daha önce de intihar videoları gönderdi" ifadesinin ardından savcılık TÜBİTAK'ın kapısını çaldı. Söz konusu videoların varlığının olup olmadığını, ikilinin telefonundaki tüm arama ve mesajlaşmalarının tespitini istedi. Soruşturmadaki kritik soruların cevabının TÜBİTAK'ın yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.