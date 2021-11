O SES HAFIZALARDA

Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. O görüntülerde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "lütfen" anlamına gelen "please" dediği anlar ve çığlıklar dikkat çekti. Kurtulmaya çalışırken düştüğü andaki çıkan ses ise hafızalarda yer etti.