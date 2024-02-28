Ukraynalı ressam, kadınların gözünden savaşı anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta iki yıl geride kaldı. Dünyaca ünlü Ukraynalı ressam Olesya Drashkaba ise ülkesinde yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini dünyada anlatıyor. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen "Ukrayna'da Savaşın Kadın Yüzü" seminerine konuşmacı olarak katılan Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı. Drashkaba, "Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan bir dil" dedi.