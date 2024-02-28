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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Ukraynalı ressam, kadınların gözünden savaşı anlattı

Dünyaca ünlü Ukraynalı ressam Olesya Drashkaba, ülkesinde yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini dünyada anlatıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ukraynalı ressam, kadınların gözünden savaşı anlattı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta iki yıl geride kaldı. Dünyaca ünlü Ukraynalı ressam Olesya Drashkaba ise ülkesinde yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini dünyada anlatıyor. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen "Ukrayna'da Savaşın Kadın Yüzü" seminerine konuşmacı olarak katılan Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı. Drashkaba, "Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan bir dil" dedi.
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Ukraynalı ressam, kadınların gözünden savaşı anlattı
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