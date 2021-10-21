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Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:04 Son Güncelleme: 21.10.2021 15:07

Ukraynalı turistlerin çantalarını çaldılar

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ukraynalı turistlerin çantalarını çaldılar

Fethiye’de tatil yapan Ukraynalı turistlerin şezlong üzerindeki çantaları çalındı. Ekipler olayla ilgili iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.S. ile İ.K. çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turizmin gözde merkezi Fethiye Belcekız sahilinde, Ukraynalı Anetta Matouskova ve Jan Matousek, denize girdikleri sırada şezlong üzerindeki çantalarının çalındığını fark etti. Durumu Fethiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili, Fethiye JASAT Timleri ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu, E.S. ve İ.K. hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerine başlanan şüpheliler E.S. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ukraynalı turistlerin çantalarını çaldılar
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