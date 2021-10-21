Ukraynalı turistlerin çantalarını çaldılar

Turizmin gözde merkezi Fethiye Belcekız sahilinde, Ukraynalı Anetta Matouskova ve Jan Matousek, denize girdikleri sırada şezlong üzerindeki çantalarının çalındığını fark etti. Durumu Fethiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili, Fethiye JASAT Timleri ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu, E.S. ve İ.K. hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerine başlanan şüpheliler E.S. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.