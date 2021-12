Ukraynalı yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförünü darbetti

Alanya'da 20 Aralık saat 18.00 sıralarında üniversite hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I., fakülte yoluna gelindiği sırada Mahmutlar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu belirten şoför Hayrettin Bayır ve H.I. arasında tartışma çıktı. Bayır'ın durdurduğu otobüsten inmeyi reddeden H.I.'nın darbettiği Bayır, ağır yaralandı. Bayır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından, şüpheli H.I., Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ikametine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.