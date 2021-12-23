Ukraynalı yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförünü darbetti





'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'

H.I., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye, şoför Hayrettin Bayır'ın meslektaşları da geldi. Adliye dışında açıklama yapan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "101 No'lu fakülte hattında çalışan Hayrettin arkadaşımızı darbeden kişi adliyeye getirildi. Biz şoför esnafı olarak bu kişinin tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.



'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan Hayrettin Bayır da sabah saatlerinde adliyeye geldi. Yürümekte zorlanan Bayır, araç içerisinde gazetecilere açıklama yaptı. Hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Bayır, "Arkamdan vurmuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum" dedi.

Diğer yandan şüphelinin otobüse binerken ve darp olayı sonrası evine yürüyerek gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.