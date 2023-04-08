Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir: Ulaşımda mağduriyet yaşanmasının tek sebebi İBB’dir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devralarak 2 buçuk yılda yapımını tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla hizmete açıldı. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek ve tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek.

KİRAZLI'DAN ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEYAHAT SÜRESİ 23 DAKİKA

Metrokent istasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımı da sağlanacak. Hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa edecek hat sayesinde Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak.

BU HAT 2 BUÇUK YIL GİBİ BİR ZAMANDA TAMAMLANDI

Açılış öncesi hattın dünden bugüne yapım aşamasına değinen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu hat pandemi döneminde gündem olmuştu. Burayı İBB yapacaktı. AK Parti döneminde buranın ihalesi yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 8 oranında ilerleme kat edilmişti. Fakat İBB hem çevre yolları hem de bu metro hattını yapamayacağını ifade edince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız 2020'nin ortasında bu hattı devraldı ve 2. Buçuk yıl gibi bir zamanda tamamlanmasını sağladı" dedi.

ULAŞIM ADINA ÖNEMLİ İŞLER YAPILIYOR

İstanbul'da ulaşım adına önemli işler yapıldığını da belirten Özdemir, "Bu sene içerisinde Kağıthane – Havalimanı hattının açılışını gerçekleştirmiştik. Halkalı – Havalimanı hattı da tamamlandığı zaman Avrupa Yakası'nda bir ring oluşacak. Avrupa Yakası'nın tamamı birbirine entegre bir şekilde bağlanmış olacak. Arnavutköy'den Şişli'ye hızlı bir ulaşım olacak. Havalimanından Avrupa Yakası'nın neresine gidecek olursanız olun hatta Anadolu Yakası'na direkt buradan metrobüsle karşı ulaşım sağlanmış oluyor" diye konuştu.

ESENYURT, BÜYÜKÇEKMECE VE BEYLİKDÜZÜLÜ VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR

Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de oturan vatandaşlara seslenen Özdemir, şunları söyledi: "Şu anda şehri batı yakasının ve daha da batısındaki bölümün havalimanına ulaşamamışının tek sebebi İBB'dir. Mahmutbey – Esenyurt ile Kayaşehir – Başakşehir hattı aynı zamanda ihale edilmişti. 2019'da İBB, ikisini de devraldı. İBB birisini yapamayacağı dediği için burayı bakanlık yaptı. İBB'nin yaptığı hat ise yüzde 5'lik seviyede. Eğer İBB, Mahmutbey – Esenyurt hattını yapmış olsaydı Esenyurtlu bir vatandaşımız havalimanına rahat bir şekilde ulaşacaktı. Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmeceli vatandaşlarımız bu anlamda çok büyük mağduriyet yaşıyor."

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Metro hattının ülkemize hayırlı olmasını dileyen Özdemir, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.