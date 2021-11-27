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Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:19

Ulaştırma Bakanlığı "Turuncu Ekipleri" ile zorlu kış şartlarıyla mücadele için teyakkuzda

İHA
Ulaştırma Bakanlığı Turuncu Ekipleri ile zorlu kış şartlarıyla mücadele için teyakkuzda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “turuncu ekipleri” kış mevsimi öncesinde hazırlığa geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları ekipleri, kar ve buz ile mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kış programı kapsamında yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki çalışmalarını, 10 bin 916 adet makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile gerçekleştirdiği belirtildi. Kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için çalışan turuncu ekiplerin, Türkiye'nin dört bir yanında mücadelesini 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden titizlikle sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı vurgulandı.

"YOLLARA 822 KİLOMETRE KAR SİPERİ"

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Önemli geçitlerde, 22 adet sabit kamera bulunmakta olup, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Kritik kesimlerde görevlendirilen 750 adet karla mücadele aracı kameralarla, 7 bin 450 adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."

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Ulaştırma Bakanlığı "Turuncu Ekipleri" ile zorlu kış şartlarıyla mücadele için teyakkuzda
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