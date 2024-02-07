Ulaştırma Bakanlığı’ndan Ayvalıklı küçük balıkçılara “barınak” müjdesi

Ayvalık'ta 2021 yılının Mayıs ayında yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 100'ün üzerinde tekne zarar görmesinin ardından gündeme gelen, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projelerin dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylanarak yatırım programına alınmasına rağmen iki barınak projesinin tasarruf tedbirlerine takılması sonucunda bakanlıkta beklemesi üzüntüyle karşılanıyordu.

MÜJDELİ HABER MESUT ERGİN'DEN GELDİ

Ancak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den konuyla ilgili müjdeli bir açıklama geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıkları iki projeden biri olan "Aliçetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı" isimli projeye Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25 milyon TL'lik ödenek çıkarıldığını açıklayan Başkan Ergin, yapımına bu yıl başlanılmasının planlandığı projenin iki yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

İklim değişiklikleri nedeniyle her geçen yıl kendisini daha fazla hissettiren olumsuz hava şartları karşısında çaresiz kalan Ayvalıklı amatör balıkçılar için 200 metrelik bağlantı yolu ile 280 metrelik mendireğe ulaşılacak barınakta 250 küçük balıkçı teknesinin bağlanabileceğini kaydeden Başkan Ergin, projenin hazırlık aşamasından, bakanlığa gönderilmesine yönelik süreçte yaptığı özverili çalışmalar nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ayvalık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi ve Aliağa Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Jale de yaptığı açıklamada, biri büyük gezi tekneleri, diğeri ise küçük amatör balıkçı tekneleri olmak üzere iki barınak projesinin hazır olup, imar planlarının da işlendiğini ve bakanlıkça yatırım yapılabilir duruma geldiğini hatırlattı.

Ali Jale, "Bu iki barınağın toplam maliyeti 15 ila 18 milyon dolar arasında. Bu barınak projelerinin bir tanesi Ayvalık'ın marina bölgesi yanındaki büyük gemiler için yapılacak 95 teknelik proje, diğeri ise Aliçetinkaya Mahallesi Yunus Emre Parkı sahilinin Gönül Yolu Köprüsü'ne gelmeden önceki kısmında bulunan 8 ile 10 metre arasındaki boylara sahip 250 teknelik küçük balıkçı tekneleri için hazırlanan projedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen habere göre; "Aliçetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı" isimli projeyi 2024 yatırım planı içerisine alındı. Aliçetinkaya Mahallemiz sınırları içindeki Yunus Emre Parkı'nın sahil bandında inşa edilecek küçük balıkçı tekneleri için barınma yeri devletin yatırım planına alınmış durumda. İnşallah büyük tekneler için de 2024 yılında hayat geçirilir. Ayvalıklı bir denizci ve bir meclis üyesi olarak projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra büyükşehir ve Ayvalık meclis üyelerine, Ulaştırma Bakanlığı ile özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Hikmet Memiş'e teşekkür ederim. Böylelikle hiç olmazsa önce amatör ve küçük tekneyi kurtaralım. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın bu projeyi hayata geçirdikten sonra yavaş yavaş "Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı" projesini de hayata geçireceğine inanıyorum" diye konuştu.