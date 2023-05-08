Haberler Yaşam Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu’ndan provokasyon uyarısı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 15:00 Son Güncelleme: 8.5.2023 15:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu’ndan provokasyon uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, seçim öncesi provokasyon uyarısında bulundu ve “Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu’ndan provokasyon uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Karaismailoğlu, "Yaptığımız işlerle ülkemiz gelişiyor, vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Ülkemizi daha güçlü kılıyoruz. Bizim bütün derdimiz bu yatırımlarla ülkemizi, şehirlerimizi nasıl geliştiririz" diye konuştu.

"Allah kimseyi bunların eline düşürmesin"

14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, yatırımların konuşulabilmesi için bugün olduğu gibi huzur ve güven ortamının devam etmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu, "İki aday var. 21 yıldır ülkesi için gece gündüz çalışan ve milletinin gönlünde taht kurmuş ve hayal edilemeyen pek çok projeyi gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanımız ve kadrosunda bizler varız. Bir de karşımızdaki ittifaka bakın. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. Yıllarca teröre çok bedel ödedik. Yeniden bu bedelleri ödeyemeyiz. Uyanık olmamız lazım. Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş, teröristlerin desteklediği bu ittifaka büyük bir cevap vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Bunlar milletine düşman insanlar"

İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da millete nasıl zulüm çektirdiklerini en bilenlerden olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Yazıyorlar kağıtlara söz veriyorlarmış. Bunlar namus sözü verdikleri yerde 25 bin kişiyi İstanbul Belediyesi'nden işten attılar. Bunlar milletine düşman insanlar. Ulaşımı ucuzlatacağız, bedava yapacağız dediler yüzde 300 zam yaptılar. Bütün yatırımları durdurdular" şeklinde konuştu.

Seçim öncesi provokasyon uyarısında da bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler. Bizim tek derdimiz var milletimizin geleceği. Sizin alın teriniz emeğiniz çok kıymetli. Bu alın terinizin emeğinizin hakkını vermek, sizi daha iyi şartlarda yaşatmak boynumuzun borcu."

SANTA YOLU MÜJDESİ

Arsin'de Santa Yolu'nda da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu, "Santa yolumuzun çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizi daha da geliştirmek, halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu’ndan provokasyon uyarısı
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