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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bazı tren seferlerine ara verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremler nedeniyle Fırat Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ile İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası trenlerin bazı seferlerine ara verildiğini duyurdu. İşte ara verilen seferler...

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bazı tren seferlerine ara verildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı.

Buna göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek.

Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak.

Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek.

Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bazı tren seferlerine ara verildi
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