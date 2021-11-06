Ülke genelinde ‘Alkol operasyonu’

Alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı, bulundurduğu şüphesi olan iş yerleri ile depolara yönelik gerçekleştirilen operasyona 20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 kişilik ekip katıldı. 22 bin 922 iş yeri ve depoda arama ile denetlemeler yapıldı. Ekipler tarafından 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı, 1'i çocuk 6 kayıp şahıs bulundu.

ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜ VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ



Ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 bin 367 litre kaçak, sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak, sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkol şişesi, 204 bin etiket ve 18 bin 257 sahte bandrol bulundu. Operasyonlar sırasında tütün ürünleri de ele geçirilirken, 10 bin 440 paket kaçak sigara, 67 bin 507 doldurulmuş ve 110 bin boş makaron, 4 bin 441 puro, 16 bin 959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 249 adet ve 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.