Haberler Yaşam Haberleri Ülke ülke gezdi annelik hasreti Türkiye'de son buldu
Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:46

Ülke ülke gezdi annelik hasreti Türkiye'de son buldu

DHA
Ülke ülke gezdi annelik hasreti Türkiye’de son buldu

Libya’nın başkenti Trablus’ta yaşayan Ahlam Elmslati- Nafa Zagwan çifti tam 12 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Farklı ülkelerde üç kez tüp bebek tedavisi gören çiftin tüm çabaları hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Doğal yollarla oluşan bir hamilelik de dış gebelik olarak son buldu.

Libya'da yaşayan Ahlam Elmslati (30) ve Nafa Zagwan (41) 12 yıl önce evlenerek hayatlarını birleştirdi. Vakit kaybetmeden anne-baba olmak tek istekleriydi. Doğal yollarla gebelik oluşmayınca doktora başvuran çifte hiçbir problem olmadığı söylendi. Bir sürelik bekleyişin ardından tüp bebek tedavisine başvuran çift ilk denemelerini Ürdün'de gerçekleştirdi. Tedavinin sonunda pozitif sonuç aldılar fakat gebeliğin 8. ayında bebeklerini kromozomal bozukluk sebebiyle kaybettiler. Hayatlarının en büyük acısını yaşayan çift çok geçmeden doğal yolla oluşan hamilelik müjdesini aldı.

Zor günleri geride bırakarak hayatlarına yeni bir pencere açmayı hayal eden çiftin bu hamileliği de dış gebelik olarak sonuçlandı ve Ahlam Elmslati'nin geçirdiği operasyonda sol tüpü alındı. Bir sürelik aradan sonra tekrar tüp bebek tedavisi olma kararı alan çift Libya'da arka arkaya iki kez tedavi oldu ama sonuç ikisinde de negatifti. Yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye'nin bu alandaki başarılarını gören çift; İstanbul'a gelerek Prof. Dr. Remzi Abalı'nın kapısını çaldı. Tedaviye başlayan çifte geçmişte yaşadıkları olumsuzlukların tekrarlanmaması adına detaylı değerlendirmeler yapıldı ve kişiye özel bir yol haritası çizildi.

Elde edilen embriyolara genetik ayıklama yapıldı ve sağlıklı olan embriyo transfer edildi. Müjdeli haberi alan çift gebelik sürecini ve doğumu da Türkiye'de gerçekleştirmek istedi. Geçtiğimiz günlerde kızı Salma'ya kavuşan anne Ahlam Elmslati:

"Türkiye'deki tedavimizde çok kapsamlı araştırma yapıldı, tedavi sürecine dair her detayın bilgisi verildi. Bunlarla birlikte doktorumuzun yaklaşımı, ilgisi ve verdiği güvenle kendimizi onlara emanet ettik. Pozitif sonucun ardından doğumu da Türkiye'de yapmak istedik. Türk hekimlerine güvendik ve 12 yıllık hayalimiz Türkiye'de gerçekleşti. Ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz, dondurulmuş embriyolarımızla ilerleyen yıllarda kızımıza kardeş düşünebiliriz" diyerek mutluluğunu ifade etti.

GENETİK AYIKLAMA İLE SAĞLIKLI EMBRİYO SEÇİLDİ

Uyguladığı tedavi sayesinde Ahlam Elmslati- Nafa Zagwan çiftinin 12 yıllık bebek özlemini dindiren Prof. Dr. Remzi Abalı, yürüttüğü tedavinin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Daha önce farklı ülkelerde üç tüp bebek denemesi olan çiftimizin iki denemesi başarısız olmuş; bir denemede ise gebelik gerçekleşmiş ancak 7 aylık erken doğan bebeklerini kromozom bozukluğu (trizomi 13) nedeni ile kaybetmişler. Bu nedenle tüp bebek tedavisi ile elde ettiğimiz embriyolara preimplantasyon genetik tanı (PGT) yaparak sağlıklı embriyoları seçtik. Dondurulmuş olan 4 tane sağlıklı embriyodan 1 tanesini rahim içerisine transfer ettik ve ilk denemede hastamız gebe kaldı. Gebelik takiplerini de Türkiye'de yaptırmak isteyen hastamızın erken doğum riski nedeni ile 5 aylık iken rahim ağzında kısalma ve açılma tespit edildiği için serklaj dediğimiz rahim ağzına özel bir dikiş attık. Özenli bir tüp bebek ve gebelik takip sürecinin ardından çiftimiz kızları Salma'yıı Türkiye'de gerçekleşen doğum sonrası kucağına aldı."

TÜRKİYE, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARI ORANLARIYLA İLK SIRALARDA YER ALIYOR

Ülkemize pek çok ülkeden tüp bebek tedavisi için hasta gelmektedir. Tüp bebek tedavisi için ülkemize en çok hasta gelen ülkeler; Avrupa ülkeleri (gerek yurt dışında yaşayan Türkler ve diğer Avrupa vatandaşları), Arap ülkeleri, bazı Afrika ülkeleri, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna gibi ülkelerdir. Hatta zaman zaman Avusturalya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi uzak ülkelerden de tüp bebek tedavisi için hastalar gelmektedir diye belirten Prof. Dr. Remzi Abalı, "Bunun ana nedenlerinden bir tanesi elbette başarı oranlarının yüksek olmasıdır. İyi yetişmiş hekimlerin ve ekibin bulunmasının yanında en son teknolojik cihazların ve ekipmanların kullanılması başarıyı arttırmaktadır. Ayrıca özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında tüp bebek maliyetleri son derece ucuzdur. Bazı ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği, hukuki ve dini kısıtlamalar nedeniyle yapılamayan bazı genetik testler ülkemizde uygulanabilmektedir. Tüm bu faktörler tüp bebek tedavisi için ülkemizi cazip hale getirmektedir" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI Bakan Bilgin açıklaması ile yeniden ele alındı! Maaş hesapları yapıldı: 2022 temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülke ülke gezdi annelik hasreti Türkiye'de son buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA