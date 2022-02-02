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Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:04 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:14

Ülkeye kaçak giren 7 kişi yakalandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Ülkeye kaçak giren 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 7 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Şahısların yurt içinde sevkini sağlayan 1 Türk vatandaşı hakkında Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

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Ülkeye kaçak giren 7 kişi yakalandı
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