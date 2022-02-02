Ülkeye kaçak giren 7 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.
Yapılan aramada, ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Şahısların yurt içinde sevkini sağlayan 1 Türk vatandaşı hakkında Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.