Ülkücünün hedefi Erdoğan’ın zaferi Kemal Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkum

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaptığı bir yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını duyurdu. "Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek" diyen Yıldırım, "Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkumdur. Cumhurbaşkanımız'ın ezici çoğunlukla çıkması ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir" dedi.

Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek; milli ülkülerimiz gerçekleşerek Türk Dünyası'nın birliği sağlanacak ve belini kırdığımız PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz amansız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKADA TÜRK MÜHRÜ VURGUSU

Cumhur İttifakı'nın dış politikada Türkiye'nin varlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğine değinen Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

ÜLKÜCÜLER ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda da yenileceğini kaydeden Yıldırım, "Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş'a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle ikiyüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkûmdur. Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması Ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir. Bu vesileyle milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençlerimizi 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın yanında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.