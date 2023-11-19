“Ultra Sümela” ve “İyi ki Varsın Eren” yarışları nefes kesti

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ultra Sümela Koşusu" Maçka ilçesinde Sümela Manastırı'nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki parkurda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan maraton akşam 17.00 de sona erdi. 55 kilometrelik "Ultra Sümela" uzun mesafe ve 18 kilometrelik "İyi ki Varsın Eren" isimli orta mesafe patika yarışlarına ulusal ve uluslararası sporcular ilgi gösterdi. Orta mesafe koşusu 5, uzun mesafe koşusu ise 10 saat sürerken, bu süre zarfında renkli görüntüler ortaya çıktı.

VAZGEÇİLMEZ SPOR FAALİYETLERİ ARASINDA YER ALACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu spor organizasyonlarına önem verdiklerini belirterek, "Ultra Sümela Trail Koşusunu bu yıl tanıtım ve başlangıç olarak planladık. Planlanan koşular 55 kilometre 'Ultra Sümela' ve 18 kilometre 'İyi Varsın Eren' sloganlarıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikle şehrimizin spor turizmi açısından ne denli bir potansiyele sahip olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ultra Sümela koşusu, Maçka Altındere vadisi ve Sümela gibi bir coğrafyada oluşturulan harika parkurla önümüzdeki yıllarda şehrimiz ve bölgemiz için vazgeçilmez spor faaliyetleri arasında yerini alacaktır" dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜL VERİLDİ

"Ultra Sümela Koşusu" erkekler genel klasmanda Kemal Kukul, "İyi ki Varsın Eren Koşusu" erkekler genel klasmanında Emrah Çalışkan, aynı koşuda kadınlar genel klasmanda ise Nermin Yavru birinci oldu. Diğer kategorilerde ise 18-39 yaş erkekler: Judah David Vendevelde, 40-49 yaş erkekler: Abdurrahman Ayazoğlu, 50 ve üzeri yaş erkekler de Mustafa Şahin, 18-39 yaş erkeklerde Fatih Yılmaz, 40-49 yaş erkeklerde Köksal Karslı, 50-59 yaş erkeklerde Kadir Öztürk, 60 ve üzeri yaş erkeklerde ise Fikret Gürsoy birincilik elde ederek ödüllendirildi.