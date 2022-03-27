Ulu Cami Ramazan’a hazırlanıyor

Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak Bursa'da yaptırılan Ulu Cami, ramazan ayına özel hazırlanıyor. Ramazan aylarında ibadet için daha yoğun ilgi gören cami, Evliya Çelebi tarafından "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur" ifadesiyle anlatılıyor. Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "İslam dini temizlik dinidir, dolayısıyla Ulu Cami her an temiz olduğu gibi ramazan için de özel bir bakım ve temizliğin de olduğunu söyleyebilirim. Şu anda camimizin içinde halılarımızın yıkanmasıyla beraber yine koku giderici, etrafının detaylı bir temizliğinin yapılmasıyla ilgili çalışma var. Cami içinde havuzdaki suyumuzun yenilenmesi, havuzun temizliği, havuzda abdest alacak vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda abdestlerini alabilmeleri noktasında büyük bir temizlik mevcut" dedi.