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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Ulu Cami’ye akın

Bursa’da vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için Ulu Cami’ye akın etti. Otomobilleriyle gelen onbinlerce kişi park yeri bulamayınca araçlarını cadde üzerine bırakmak zorunda kaldı

İHA
Ulu Cami’ye akın
2023 yılının ilk namazını kılmak isteyen vatandaşlar, 624 yıllık Ulu Cami'ye akın etti. On binlerce kişinin geldiği cami hınca hınç dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Namaz kılmak için otomobilleriyle gelen vatandaşlar ise araçlarını park edecek yer bulamayınca trafik polisleri kontrolü sağlayacak şekilde bazı şeritleri trafiğe kapatmak zorunda kaldı.



Her cuma ve pazar günü çorba dağıtımı yapan Yörük Türkmenleri Derneği ise 2023 yılının ilk namazını kılmak için gelen vatandaşlara 8 bin kişilik çorba dağıtarak gönülleri ısıttı. Dernek Başkanı Dinçer Aykel, "Yeni yılın ilk namazını kıldık. Buraya gelen vatandaşlara çorba dağıtmak için geceden 50'den fazla gönüllü kardeşimizle hazırlık yapıyorduk. Bu güzel duyguyu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Ulu Cami’ye akın
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