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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Uluçam’a çok yakıştı

Uluçam’a çok yakıştı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluçam köyünde yaşayan vatandaşlar, 3 yıl boyunca kendi aralarında biriktirdikleri parayla, köyün en yüksek tepesine bayrak dikti. Çınarcık tepesine dikilen bayrak, cumhuriyetin 100. yılı olması nedeni ile 23 metrelik bayrak direğine asıldı. Ayrıca köy meydanında bulunan cumhuriyetin 10. yılına özel yapılan anıt, bayrağın altına taşındı. Bayrağın bir diğer yanına ise 100. yıla özel yeni bir anıt daha yapıldı. Uluçam Köyü Muhtarlığı ve Uluçam Köyü Dayanışma Derneği (UKDER) katkılarıyla açılış töreni gerçekleştirildi. İHA

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Uluçam’a çok yakıştı
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