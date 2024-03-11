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Giriş Tarihi: 11.3.2024 15:17 Son Güncelleme: 11.3.2024 17:52

Uluçay’dan gençler için AFİ Scooter ve AFİ Bisiklet projesi

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay gençler için hazırladığı AFİ Scooter ve AFİ Bisiklet projesi hakkında bilgi verdi. Uluçay, “Gençlerimizin ulaşım ihtiyacını karşılayacak önemli bir proje olan bu projemizi göreve gelir gelmez gerçekleştireceğiz” dedi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Uluçay’dan gençler için AFİ Scooter ve AFİ Bisiklet projesi

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay gençler için hazırladığı bir projesi ile ilgili daha açıklama yaptı.

Uluçay yaptığı açıklamada "Gençlerimizi seviyor ve değer veriyoruz. Bu yüzden "AFİ Scooter ve AFİ Bisiklet" projesi ile ulaşımı daha kolay hale getireceğiz. Elektrikli scooter ve bisiklet projemizle yaşadığımız çevreyi koruyarak ulaşımın temiz ve hızlı olmasını sağlayacağız. Doğa dostu, çevreci ulaşım ve daha pratik olacak olan bu uygulama inşallah Belediye Başkanlığımız dönemimizde en kısa sürede faaliyete geçirilecek. Gençlerimiz için bu projemizle ulaşım daha kolay hale gelecek" dedi.

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Uluçay’dan gençler için AFİ Scooter ve AFİ Bisiklet projesi
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