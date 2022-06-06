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Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:08 Son Güncelleme: 6.6.2022 16:11

Uludağ eteklerinde orman yangını

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ eteklerinde orman yangını

Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerinde bulunan Doğancı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale sürerken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Çıkan yangında yaklaşık 8 dönümlük alan küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Uludağ eteklerinde orman yangını
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