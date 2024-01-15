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Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:52 Son Güncelleme: 15.1.2024 12:06

Uludağ için 4 mevsim turizm atağı Bölgede termal su aramaları başladı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da sadece kış aylarında değil 4 mevsim boyunca turizmin devam etmesi için kollar sıvandı. Bursa Valiliği ve Uludağ Alan Başkanlığı, bölgede termal su aramalarına başladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ için 4 mevsim turizm atağı Bölgede termal su aramaları başladı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezi Uludağ'ın yılın 12 ayı turizme kazandırılması için çalışmalar başladı. Sadece kış turizmi ve kayak hizmeti değil, sürekli cazibe merkezi olması için atılan adımlarda, bölgede ilk olarak termal su arama çalışmaları başlatıldı. Spor kulüplerine yıl boyu hizmet etmesinin de amaçlandığı çalışmaları Bursa Valisi Mahmut Demirtaş anlattı. Vali Demirtaş, Uludağ'ı 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getireceklerini belirterek, "Şu anda termal su araştırması yapıyoruz. Alan Başkanlığı ile imar çalışmasını gerçekleştirip, doğal dokuya zarar vermeden futbol kulüpleri için sahalar yapacağız. Uludağ'ı hak ettiği değere ulaştıracağız" dedi. Vali Demirtaş, kaçak yapılarla ve çevre kirliliği ile mücadelede asla taviz vermeyeceklerini ifade ederken, dereleri kirleten unsurları da ortadan kaldıracaklarını söyledi.

"DÜNYADA EŞİ OLMAYAN BİR MERKEZ YAPACAĞIZ"

Halkın önceliklerini dikkate alarak hizmet üretmeye özen gösterdiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Bursa'nın Uludağ gibi benzersiz bir potansiyeli var. Doğru değerlendirilmesi lazım. Uludağ önemli bir değerimiz. Uludağ'da alan başkanlığı kuruldu ve çalışmaya başladı. Hem yaz hem kış turizmine uygun projeler geliştirme kararlılığındayız. Uludağ 12 ay hizmet verecek hale gelmeli. Uludağ'da termal sıcak su araştırması yapıyoruz. Bir diğer projemiz doğal yapıyı bozmadan Uludağ'da spor kulüpleri için kamp yerleri yapımı. Çalışmalarımızın detayları ilerleyen zaman içinde netleşecek. Ortak akılla dünyada benzeri olmayan bir turizm merkezi oluşturma azmindeyiz" dedi.

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Uludağ için 4 mevsim turizm atağı Bölgede termal su aramaları başladı
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