Uludağ ilk kez yılbaşına karsız girdi

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 5 bin yatak kapasitesine sahip ünlü kayak merkezi Uludağ, 2023 yılına ilk kez buruk girdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir türlü karın yağmadığı Uludağ, tarihinde ilk kez bir yılbaşını kar olmadan karşıladı. 2015 ve 2019 yıllarında da benzer bir durumun yaşandığı Uludağ'da yılbaşına sadece saatler kala kar yağmış ve tatilcilerin yüzünü son saatlerde güldürmüştü. Ancak bu kez, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre zirvede sıcaklık sıfırın altına düşmedi. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı beklenmiyor.
SUNNİ KARLAMA YAPILAMADI
Daha önceki yıllarda suni karlama ile takviyelerin yapıldığı ve kayak pistlerinin açıldığı zirvede, bu yıl karlama işlemi de yapılamadı. Geceleri hava sıcaklığının bir türlü sıfırın altına düşmemesi, sunni karlama çalışmalarına engel oldu. Karlama makinelerinin çalışması için sıcaklığın en az eksi 4 derecelerde olması gerektiği öğrenilirken, nem ve bazı diğer teknik değerlerin de elverişli olmaması yüzünden karlama çalışmaları yapılamadı.
REZERVASYON İPTALLERİ VAR
Palandöken ve Kartalkaya gibi diğer merkezlerde kar yağışı yaşanması ve karın yetersiz kaldığı alanlarda ise yapılan sunni karlama nedeniyle tatilciler, yılbaşı tercihlerini bu merkezlerden yana kullandı. Uludağ'da geçtiğimiz ay yüzde 80'in üzerine çıkan rezervasyonların bir kısmı iptal edilince doluluk oranı yüzde 50 sevilerine geriledi. Otel ve tesisler 2023'e yarı kapasiteyle girdi.