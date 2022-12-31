Uludağ ilk kez yılbaşına karsız girdi

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 5 bin yatak kapasitesine sahip ünlü kayak merkezi Uludağ, 2023 yılına ilk kez buruk girdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir türlü karın yağmadığı Uludağ, tarihinde ilk kez bir yılbaşını kar olmadan karşıladı. 2015 ve 2019 yıllarında da benzer bir durumun yaşandığı Uludağ'da yılbaşına sadece saatler kala kar yağmış ve tatilcilerin yüzünü son saatlerde güldürmüştü. Ancak bu kez, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre zirvede sıcaklık sıfırın altına düşmedi. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı beklenmiyor.