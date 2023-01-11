Uludağ nihayet beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da başlayan kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam ediyor. Gece yarısı itibariyle hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışıyla birlikte otel ve işletmecilerin de yüzü gülmeye başladı. Bölgede otellere rezervasyonların arttığı öğrenildi.

PİSTLER HAFTASONU AÇILACAK

Uzun yıllar sonra ilk kez kar olmadan yeni yılı karşılayan ünlü kayak merkezi, sömestr tatili öncesi beyaz gelinliğini nihayet giydi. Sarıalan, Oteller bölgesi ve kayak pistlerinin beyaza büründüğü zirvede pistlerin hafta sonu itibari ile açılacağı öğrenildi.