Uludağ sezona hazır

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Milli Parkı için genel emir yayınlandı. Buna göre 'Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu' kurulacak. Komisyon pistlerin (kayak, kızak, kar motoru) kullanıma açılış ve kapanış saatleri belirlenecek. Komisyon, pistlerin şiddetli rüzgâr, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi hava şartlarında kapatılacağı konusunda karar alacak ve mekanik tesis işletmecilerine bildirecek. Tüm teleski, telesiyej direklerine ve pistteki ağaç gövdelerine yastıklama yapılması, pistlerin arka ve yan bölümlerinin fileyle kapatılması, tehlikeli bölgelere emniyet filesi çekilmesi, pistlerin yönlendirici flamayla işaretlenmesi, uyarıcı levhalar dikilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması komisyon tarafından denetlenecek. Tuna ÇAM / SABAH