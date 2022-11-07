Uludağ’da 5 saatlik esaret

Bursa'da 16 yamaç paraşütü sporcusu, Uludağ'dan havalanmak için zirveye çıktı. Zirvedeki hava şartlarının sert olması nedeniyle paraşütçüler, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için uçuşları iptal etti. İkişerli gruplar halinde Uludağ'dan inmeye koyulan sporculardan grubun en arkasında yer alan iki kişi yolunu kaybetti.