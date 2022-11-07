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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:45 Son Güncelleme: 7.11.2022 10:58

Uludağ’da 5 saatlik esaret

Bursa’da paraşütle uçmak için Uludağ’a çıkan 16 paraşütçü hava şartları nedeniyle uçuşu iptal etti. Gruplar halinde dağdan yürüyerek inenlerden biri Milli sporcu iki paraşütçü yolunu kaybetti. Arama kurtarma seferberliği sonrası ormanlık alanda kaybolan paraşütçülere 5 saat sonra ulaşıldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da 5 saatlik esaret

Bursa'da 16 yamaç paraşütü sporcusu, Uludağ'dan havalanmak için zirveye çıktı. Zirvedeki hava şartlarının sert olması nedeniyle paraşütçüler, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için uçuşları iptal etti. İkişerli gruplar halinde Uludağ'dan inmeye koyulan sporculardan grubun en arkasında yer alan iki kişi yolunu kaybetti.

Ormanlık alanda yolunu kaybeden Milli Sporcu 47 yaşındaki Erol Aslanbaş ile arkadaşı 52 yaşındaki Oğuz Sipahi, kaybolduklarını anlayınca Jandarma ekiplerini aradı.

İhbar üzerine harekete geçen JAK ekiplerine, AFAD, NAK ve ANDA ekipleri de katıldı. Yaklaşık 50 kişilik bir arama ekibinin yürüttüğü çalışmalar 5 saat sonra sonuç verdi. Arama ve kurtarma ekiplerinin ulaştığı Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi, Ambulansta bekleyen sağlık ekiplerine sabah saatlerinde ulaştırıldı.

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Uludağ’da 5 saatlik esaret
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