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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Uludağ’da 5 saatlik esaret

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da 5 saatlik esaret
Bursa'da paraşütle uçmak için Uludağ'a çıkan 16 paraşütçü hava şartlarının kötü olduğunu görünce, uçuşu iptal etti. İkişerli gruplar halinde dağdan inmeye başlayan gruptan, en arkada olan milli sporcu Erol Aslanbaş (47) ile arkadaşı Oğuz Sipahi (52), ormanlık alanda yollarını kaybetti. Bunun üzerine iki paraşütçü jandarmayı aradı. Hemen harekete geçen JAK ekiplerine, AFAD, NAK ve ANDA ekipleri de katıldı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin 5 saat sonra ulaştığı paraşütçüler, sabah saatlerinde ambulansta bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

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Uludağ’da 5 saatlik esaret
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