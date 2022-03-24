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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Uludağ’da ayı paniği

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da ayı paniği
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da aç kalan ayılar, oteller bölgesine indi. Uludağ'da konaklayan 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden çıktı. Çok geçmeden yol kenarındaki iki çöp konteynerinde yiyecek arayan iki ayıyla karşılaşan gençler şaşkına döndü. Ayılarla bir anda göz göze gelen gençler büyük korku ve panik yaşadı. Aç kalan ayılar, gençlere doğru koşmaya başladı. Dehşeti yaşayan 5 genç, kaldıkları otele doğru hızla kaçtı. Otele doğru koşarken kaygan zeminde yere düşen gençlerden Barkın Kaya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaya, "Neyse ki ayı bizi ısrarla kovalamadı. Onlar da ağaçların oraya doğru kaçtı ama çok korktuk" dedi.

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Uludağ’da ayı paniği
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