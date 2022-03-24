Haberler Yaşam Haberleri Uludağ’da ayı paniği: Göz göze geldiler
Giriş Tarihi: 24.3.2022 12:29 Son Güncelleme: 24.3.2022 13:04

Uludağ’da ayı paniği: Göz göze geldiler

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da ayı paniği: Göz göze geldiler

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılarla göz göze gelen bir grup genç, büyük bir korku ve panik yaşadı. Ayılar tarafından bir süre kovalanan gençler,  bölgeden koşarak uzaklaştı.

Uludağ'da konaklayan 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden çıktı. Çok geçmeden yol kenarındaki iki çöp konteynerinde yiyecek arayan iki ayı ile karşılaşan gençler şaşkına döndü. Ayılarla adeta göz göze gelen gençler büyük korku ve panik yaşadı. Aç kalan ayılar, gençlere doğru koşmaya başladı. Dehşeti yaşayan 5 genç, çıktıkları otele doğru hızla kaçtı.

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜLER
Otele kaçarken kaygan zeminde yere düşne gençlerden biri olan Barkın Kaya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaya, ''Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan çıkıp hava almak istedik. Çöplerin orada birden ayıları gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bizi ısrarla kovalamadı. Onlarda ağaçların oraya doğru kaçtı ama çok korktuk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Mart anketinde hangi parti önde?
SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...
İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
Havaalanları da kapatılsın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uludağ’da ayı paniği: Göz göze geldiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA