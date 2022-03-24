Uludağ’da ayı paniği: Göz göze geldiler

Uludağ'da konaklayan 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden çıktı. Çok geçmeden yol kenarındaki iki çöp konteynerinde yiyecek arayan iki ayı ile karşılaşan gençler şaşkına döndü. Ayılarla adeta göz göze gelen gençler büyük korku ve panik yaşadı. Aç kalan ayılar, gençlere doğru koşmaya başladı. Dehşeti yaşayan 5 genç, çıktıkları otele doğru hızla kaçtı.

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜLER

Otele kaçarken kaygan zeminde yere düşne gençlerden biri olan Barkın Kaya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaya, ''Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan çıkıp hava almak istedik. Çöplerin orada birden ayıları gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bizi ısrarla kovalamadı. Onlarda ağaçların oraya doğru kaçtı ama çok korktuk" dedi.