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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da etkisini artıran yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye kadar çıktı. Hafta sonu için Uludağ’a gelenler kayak keyfi yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye Karayolları 143'üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile 24 saat esasına göre, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlara yönelik kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.
Hafta sonunu Uludağ'da geçirmeyi tercih eden günübirlikçiler de bölgede yoğunluk oluşturdu. Kimi kayak yaptı kimi ise kar topu oynayarak eğlendi. Uludağ'a kayak yapmaya gelen Resul Taşdemir, "Bu sezonu yeni açtık. Uludağ muazzam bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Benim ilk deneyimim. Çok güzel anılarla ayrılacağım. Yabancı turistler ve günübirlikçiler yoğun ilgi gösteriyor. Belli ki önümüzdeki günler bayağı yoğun geçecek" dedi.

ULUDAĞ YOLU ÇARPIŞAN ARABALARA DÖNDÜ
Kayakçıların ve turistlerin akınına uğrayan Uludağ'a zincirsiz ve yaz lastikleri ile çıkmaya çalışan sürücüler ya kaza yaptı, ya da araçlarını kaydırdı. Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu. Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Tuna ÇAM / SABAH

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Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu
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