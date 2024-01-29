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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Uludağ’da tatil bereketi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ’da tatil bereketi
KIŞ aylarında yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak noktalarından biri olan Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ, en yoğun günlerini yaşıyor. Sömestir tatili ile merkezde devam eden yoğun kar yağışı birleşince, binlerce turist, soluğu beyaz cennet Uludağ'da aldı. Zirvede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, pistler de kayakçılarla ve snowboard tutkunlarıyla dolup taştı. Kayak yapmayı bilmeyenler için ücreti karşılığında eğitimlerin de verildiği Uludağ'da 7'den 70'e vatandaşlar pistleri doldurdu.

HAFTA SONU İZDİHAMI
Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, hafta sonu dolayısıyla Bursalılar da beyaz cennete akın etti. Şehir merkezinden teleferiklerle zirveye çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ'da Jandarma ekipleri de sezon boyu teyakkuz halinde. Turist ve vatandaşların can güvenliği için her türlü önlemlerin alındığı zirvede, hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda yürüyüş ve tırmanış gruplarına izin verilmiyor. Karayolunda da denetimlerini sürdüren ekipler, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların zirveye çıkmasına izin vermiyor.

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Uludağ’da tatil bereketi
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