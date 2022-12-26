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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Uludağ’da yeni yıl tatbikatı

AA
Uludağ’da yeni yıl tatbikatı
Uludağ'da 1998 yılından bu yana 24 saat esasına göre faaliyet gösteren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, bölgede kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara müdahale ediyor. Jandarma personeli arasından seçilerek çeşitli iklim koşullarında meydana gelebilecek afet, arama, kurtarma, tahliye, asayiş ve ilk yardım gibi faaliyetlerde görev yapabilmeleri için özel olarak eğitilen JAK ekipleri, kar üstünde de gidebilen, zorlu arazi koşullarına uygun arazi araçları ve ekipmanları kullanıyor. JAK ekipleri, henüz yeterli seviyede kar yağmaması nedeniyle günlerini sakin geçiren Uludağ'da, yılbaşı öncesi çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor. Tatbikatta yaralı dağcı başarılı bir şekilde kurtarıldı.

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Uludağ’da yeni yıl tatbikatı
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