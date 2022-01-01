Uludağ’da yılbaşı coşkusu! 2 yıl aradan sonra zirve dolup taştı

YARIYIL TATİLİ İÇİN DOLULUK YÜZDE 80'E ULAŞTI



Uzun bir aranın ardından yılbaşı kutlamalarını büyük bir coşkuyla geçiren Uludağ'a, yaklaşan yarıyıl tatili için de büyük ilgi gösteriliyor. Okulların ara tatile girmesine günler kala, Uludağ'daki otel ve tesislerde doluluk oranı şimdiden yüzde 80'e ulaştı. Ayrıca Polonyalı 160 kişilik bir turist kafilesinin de önümüzdeki hafta Uludağ'a geleceği öğrenildi.