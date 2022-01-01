Haberler Yaşam Haberleri Uludağ’da yılbaşı coşkusu! 2 yıl aradan sonra zirve dolup taştı
Giriş Tarihi: 1.1.2022 10:17 Son Güncelleme: 1.1.2022 10:42

Uludağ’da yılbaşı coşkusu! 2 yıl aradan sonra zirve dolup taştı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da yılbaşı coşkusu! 2 yıl aradan sonra zirve dolup taştı

Pandemi nedeniyle geride kalan 2 yılda hem sezonları hem yılbaşı gibi özel günleri neredeyse boş geçiren beyaz cennet Uludağ bu yıl dolup taştı. Binlerce yerli ve yabancı turist 2022 yılına zirvede girdi.

Uludağ'da yeni yıl büyük coşkuyla kutlandı. Otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Düzenlenen birbirinden farklı yılbaşı eğlenceleri ve sahne alan ünlü isimler yılbaşı coşkusunu ikiye katladı.

Bazı vatandaşlar ise eksi 10 derece soğuk havaya rağmen oteller bölgesindeki pislere çıkarak yılbaşını kar üstünde kutladı. Saatler 00:00'ı gösterdiğinde beyaz cennette havai fişek gösterisi başladı. Ortaya çıkan görsel şölen izleyenleri büyüledi. Jandarma ekipleri ise zirvede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için üst seviyede güvenlik önlemleri aldı. Sabahın ilk ışıklarına dek süren yılbaşı kutlamaları sorunsuz tamamlandı.

YARIYIL TATİLİ İÇİN DOLULUK YÜZDE 80'E ULAŞTI

Uzun bir aranın ardından yılbaşı kutlamalarını büyük bir coşkuyla geçiren Uludağ'a, yaklaşan yarıyıl tatili için de büyük ilgi gösteriliyor. Okulların ara tatile girmesine günler kala, Uludağ'daki otel ve tesislerde doluluk oranı şimdiden yüzde 80'e ulaştı. Ayrıca Polonyalı 160 kişilik bir turist kafilesinin de önümüzdeki hafta Uludağ'a geleceği öğrenildi.

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Uludağ’da yılbaşı coşkusu! 2 yıl aradan sonra zirve dolup taştı
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