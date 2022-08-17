Haberler Yaşam Haberleri Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:28 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:38

Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, dün arkadaşlarıyla Musa Tepe Baraj Gölü’nde yüzerken kaybolan 16 yaşındaki Enver Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, dün Musa Tepe Baraj Gölü'nde arkadaşları ile yüzerken gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi, Tatvan emniyeti, Diyarbakır Jandarma Arama- Kurtarma'dan dalgıç ekipleri ve Cizre itfaiyesi bölgeye sevk edildi.

Dünden beri sürdürülen çalışmalarda ekipler, bu sabah Baykır'ın cansız bedenine ulaştı. Enver Baykır'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Baykır, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu
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