Haberler Yaşam Haberleri Uludere’de baraja düşen 16 yaşındaki genç suda kayboldu
Giriş Tarihi: 16.8.2022 19:09 Son Güncelleme: 16.8.2022 21:12

Uludere’de baraja düşen 16 yaşındaki genç suda kayboldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ Köyü’nde dengesini kaybedip Musa Tepe Barajı’na düşen 16 yaşındaki Enver Baykır suda kayboldu.

ABİDİN YEL
Uludere’de baraja düşen 16 yaşındaki genç suda kayboldu

Uludere İlçesine bağlı Ortabağ Köyü'nde ikamet eden 16 yaşındaki Enver Baykır, iddialara göre Musa Tepe Barajı mevkiinde dolaşırken dengesini kaybederek baraj suyuna düştü. Kısa sürede gözden kaybolan Baykır'ı bulmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

112 Acil Yardım İhbar hattına gelen ihbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama Kurtarma Ekipleri baraj suyunda kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ederken gözü yaşlı Baykır ailesi de çocuklarının biran önce bulunması için kıyı kenarında bekliyor.

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Uludere’de baraja düşen 16 yaşındaki genç suda kayboldu
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