Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yarışmasında Türkiye birincisi oldular

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Yasin Kubat, Eren Cesur, ve Medine Çınar yılın en iyi lisesi ödülünü kazanırken lise düzeyi okulları öğrenci aşçı restoran tatlı tabağı kategorisinde yarışmaya katılan Medine Çınar 1. olurken altın madalyanın da sahibi oldu.

Pratik gençler pizza ve pide kategorisinde Eren Cesur 2.olurken gümüş madalya, lise düzeyi okulları ana yemek kategorisinde Aran Karatay'da 3. olup bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmada Lise düzeyi Aşçı makarna kategorisinde Yusuf Efe Sönmezler'de üçüncülük ödülüne layık görülüp bronz madalyanın sahibi oldu.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdürü Mutlu Camız' Okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek ,Türkiye birincisi olan ve yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum 'ifadelerini kullandı.