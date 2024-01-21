Uluslararası hayali ilaç ihracatında pişkin savunmalar

Çalıştığı hastaneden kanser ilacı çalarak el altından 2-3 katına satan bir çete üyesi, "Filistin'e yapılacak yardım için evimde tutuyorum" şeklinde bir savunma yaptı.

Davut Tekiner ve yakın akrabalarının, 16 farklı ilaç firması aracılığıyla hileli ilaç sattığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporunda değeri 98 milyon lirayı aşan 11 çeşit sahte ilacı farklı tarihlerde İran'a sevk ettikleri tespit edilmişti. Çetenin, İran vatandaşlarına 5 milyon 300 bin euroluk ilaç satıp, 1 milyon 664 bin lira KDV iadesi aldığı ortaya çıkarılmıştı. Aralarında çete lideri Davut Tekiner'in de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

ÇALIŞANLAR SAYESİNDE MÜŞTERİLERLE İRTİBAT KURMUŞ

Tekiner'in dolandırıcılık, sahte ilaç ve uyarıcı madde gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu, kanser tedavisinde kullanılan ilaçları usulsüz yollarla temin ederek yurt dışına kaçak yollarla sattığı, yeşil reçete ile satılan ilaçları el altından piyasaya sürdüğü belirtildi. Tekiner'in, yabancı kişileri ecza depolarına götürerek numune ilaç gösterip güven sağladığı ardından sahte ve içeriğinde etkin madde bulunmayan ilaç gönderip başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Örgüt ayrıca, Türkiye'de kullanılması yeşil reçeteye tabi olan "Pregabalin" etkin maddeli ilaçları yurt dışına ihraç ediyormuş gibi gösterip boş kutular gönderdi.

"ŞANSSIZLIK" SAVUNMASI

Davut Tekiner'in savunmasında, ilaçlarla ilgili suçlamaları kabul etmezken, İran'a gönderilen ilaçlarla ilgili faturaların kendisine ait olduğu kabul ettiği bilgisine ulaşıldı. Aleyhindeki tespitlerin "şanssızlıkla" başına geldiğini öne süren Tekiner'in şebekesinde yer alan Ercan O. ise, çalıştığı üniversite hastanesinden çaldığı kanser ilaçlarını 2-3 katına sattı. Ercan O., evinden çıkan ilaçlarla ilgili olarak pes dedirten bir savunmaya imza atarak, Filistin'e yapılacak olan yardım için ilaçları evde tuttuğu bahanesini öne sürdü.