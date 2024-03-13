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Giriş Tarihi: 13.3.2024 15:11 Son Güncelleme: 13.3.2024 15:50

‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana yapılacak “Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi” birçok ihtiyaca cevap verecek.

ABBAS ÇAKAR
‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç.Dr. Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesindeki "Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi" projesi kent için yeni bir kazanım olacak. Kocaeli için çok önemli olan proje kapsamında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks), Köseköy'deki Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana taşınacak.

ÇOK DONANIMLI OLACAK

Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi'nin uygulama projesi devam ediyor ve bitmek üzere. Proje, kısım kısım ihale edilerek yeni dönemde hayata geçirilecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak dev projede; 60 dönüm sergi alanları, fuar alanları, etkinlik salonları, 2 bin kişilik kongre merkezi yer alacak. Bu alanlar birbirinden bağımsız şekilde tasarlanacak. Ayrıca alana bir de otel yapılacak.

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‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak
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