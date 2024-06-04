Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası kokain şebekesine darbe... Limanda 373 kilo ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:46

Uluslararası kokain şebekesine darbe... Limanda 373 kilo ele geçirildi

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 373 kilogram kokain ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uluslararası kokain şebekesine darbe... Limanda 373 kilo ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan projeli çalışma kapsamında; İddiaya göre Güney Amerika ülkelerinden ülkemize yüklü miktarda "Kokain" maddesi sevkiyatı yapan suç örgütü tespit edildi.

Çalışmaların devamında yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddelerin Bursa, Gemlik limanında konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün operasyon için düğmeye basan ekipleri "İstanbul" ve "Bursa" illerinde 10 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında; 373 kilo kokain ele geçirdi.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Örgüt Kapsamında Uluslararası Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Uluslararası kokain şebekesine darbe... Limanda 373 kilo ele geçirildi
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