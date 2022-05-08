Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Türkiye, Japonya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Slovenya, Fransa, İtalya, Belçika, Almanya ve Romanya'dan 40 sporcunun katıldığı Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı yapıldı. Kayseri'nin UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara 4 sporcu katıldı.
Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen yarışmacılar 4, 6 kilometre boyunca Koramaz Vadisi'nin güzellikleri arasında pedal çevirdi. Aynı parkurda 7 tur gerçekleşen yarışta elit erkeklerde Kazakistanlı Denis Sergiyenko birinci, Süleyman Sefa Temel ikinci, Kazakistanlı Temirlan Mukhamediyano üçüncü oldu. Yarışlar 12/14 ve 15 Mayıs'ta yapılacak etapların ardından sona erecek.