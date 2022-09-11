Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı

Konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta; Malzeme Bilimi, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Tarım ve Gıda Teknolojileri, Yeni Mekatronik Sistemler, Mikro / Nano Biyomedikal Cihazlar ve Sistemler ve benzeri konularda yapılan güncel araştırmalar ile sonuçları katılımcılar tarafından sunuldu ve tartışıldı.

İki gün süren konferans, TÜBİTAK tarafından gerek sanayi ve gerekse de akademisyenlere sağlanan akademik teşviklerin tartışıldığı Ar-Ge özel oturumu ile sona erdi. Konferans'ın 5'incisi önümüzdeki yıl Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirilecek.