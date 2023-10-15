Uluslararası ödüllü Yeni Zigana Tüneli’ni 5.5 Ay’da 1 milyonun üzerinde araç kullandı

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs 203 tarihinde açılmıştı. Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile hizmet veren, Uluslarası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilen Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinde geçen 5,5 aylık sürede tünelden yaklaşık 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı. Yeni tünel, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Yeni Zigana Tüneli Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı. Seyahat süresi ise otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampalar ile zor anlar yaşayan sürücüler, Yeni Zigana Tüneli hizmete girmesiyle birlikte zorluklar sona erdi.