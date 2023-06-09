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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Uluslararası oto kaçakçılarına fren

İLKER TURAK İLKER TURAK
Uluslararası oto kaçakçılarına fren
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan (KOM) uluslararası oto kaçakçılarına yönelik "Fren Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dahilinde turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları parçalayarak satan veya usulsüz tescil yaparak vergi kayıplarına yol açan çete tespit edildi. Çetenin 2018-2022 yılları arasında yaklaşık 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye yabancı uyruklu kişileri kullanarak getirdiği tespit edildi.



1.5 yıllık takibin ardından dün Konya merkezli Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'da 7'si yabancı uyruklu 36 kişinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi. 12 kişinin yakalandığı operasyonda 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse, çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi.

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Uluslararası oto kaçakçılarına fren
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