Uluslararası Özgürlük Filosu insani yardım için Gazze’ye gidiyor

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Uluslararası Özgürlük Filosu için satın alımı yapılan iki gemide incelemelerde bulundu. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Bu yük gemisi 5 bin 500 yüz ton kapasiteli, adı Anadolu. Ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenerek Gazze'ye ulaştıracak. Diğer gemimizin adı, Vicdan. Bu gemi de dünyadaki vicdan sahibi aktivistleri alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak" dedi.

İHH'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Özgürlük Filosu ile İsrail ablukasının delinmesi ve dünya genelinde Filistin'e yönelik duyarlılığın artması hedefleniyor.

"AKDENİZ'E AÇILMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZIN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Filo için satın alımı yapılan iki gemide incelemelerde bulunan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Gazze'de hiçbirimizin görmek istemediği manzaralarla karşılaştık. Yeryüzünün ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha iliklerimize kadar hissettik. Bir şeyler yapılması lazımdı. Bunun için karar verdik. Çok yoğun istişareler yaptık. Dünyadaki birçok iyi niyetli insanla bir araya geldik. Özgürlük Filosu bileşenleriyle Akdeniz'e açılmaktan başka şansımızın olmadığını gördük ve gemiler almak için harekete geçtik" diye konuştu.

GEMİLERİN İSİMLERİ, ANADOLU VE VİCDAN

Şu ana kadar iki gemi aldıklarını, başka gemiler almak için hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Bakın bu yük gemisi 5 bin 500 yüz ton kapasiteli, adı Anadolu. Ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenecek Gazze'ye ulaştıracak. Diğer gemimizin adı, Vicdan. Bir yolcu gemisi. Bunun yanına daha çok gemiler eklenecek inşallah. Bu gemide vicdan sahibi aktivistler yer alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak. Akdeniz'de bütün dünyayı harekete geçirecek şekilde Gazze'nin derdi anlatılacak ve bütün halklar sokaklarda olacak. Herkes kendi liderlerine baskı yapacak. İsrail'e giden silahların önü kesilecek, İsrail'le yapılan ticaretler durdurulacak ve İsrail abluka altına alınacak" ifadelerini kullandı.

"SİZ DE GAZZE'YE ULAŞIN"

"Çaresiz olmadığımızı göstereceğiz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gemilerin daha çoğunun alınması için hepinizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ne kadar çok gemi olursa, o kadar fazla insan o gemilere binecek. Gayret edin, sizin de bir payınız olsun. Siz de Gazze'ye ulaşın. Ya maddi yardımlarınızla, ya dualarınızla ya da meydanlara inerek bizim yanımızda olun. İnşallah inanıyorum ki, bu hareketimiz ateşkese ve Gazzeli kardeşlerimize yardımların ulaşmasına vesile olacak." dedi.