Uluslararası sapık çıktı! Yunanistan’da da aynı suçu işlediği ileri sürüldü...

'PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ DURUMDA'

Duruşmadan sonra mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, sanığın Yunanistan'da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi'nde sarkıntılık suçundan açılmıştı.