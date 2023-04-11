Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası suç örgütüne darbe! Kontak operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:14

Uluslararası suç örgütüne darbe! Kontak operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı

Uluslararası suç örgütüne darbe indirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 45 ilde 494'ü yabancı 567 şüpheliye yönelik kaçak otomobil operasyonu gerçekleştirdi. Bulgaristan’da bulunan örgüt üyeleri aracılığıyla ülkemize getirilen yabancı plakalı otomobillerin change işlemi yapılarak satış yapıldığı belirlendi. Operasyonda 150 şüpheli gözaltına alınırken 275 otomobile el konuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uluslararası suç örgütüne darbe! Kontak operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında; ülkemizde bulunan kişilerin irtibatlı oldukları Bulgaristan vatandaşlarıyla birlikte hareket ederek uluslararası suç örgütü kurduklarını belirledi. Bulgaristan'daki örgüt üyeleri aracılığıyla yabancı plakalı araçların ülkemize girişleri sağlanarak change işlemi yaptıkları bazı araçları ise parçalanarak satıldığı belirlendi.

275 OTOMOBİLE EL KONULDU

Kaçakçılık polisinin 1 yıl süren teknik ve fiziki çalışmalarının ardından eş zamanlı 45 ilde 369 şüpheliye yönelik operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 275 otomobile el konuldu. Bulgaristan ayağında ise; Bulgar makamlarının kendi ülkelerinde bulunan 484 şüpheli hakkında işlem çalışma yaptığı öğrenildi.

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Uluslararası suç örgütüne darbe! Kontak operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı
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