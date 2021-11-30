Uluslararası suç şebekesi üyeleri tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tayvan Kolluk teşkilatı ile uluslararası kolluk işbirliği kapsamında icra ettiği bir dizi operasyonla "İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" yapan şebeke çökertildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen Uluslararası Kolluk İşbirliği faaliyeti kapsamında uluslararası suç şebekesinin faaliyete devam eden unsurlarının Muğla'da olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarla, 25 Kasım 2021 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suç Mücadele Daire Başkanlığı teknik desteğiyle ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 22'si erken 5'i kadın 27 Tayvan uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 27 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.