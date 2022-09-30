Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2022 17:09

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” (Merkezi Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü) Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 03-05 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunun da destekçisi olduğu sempozyum 3 gün sürecek.

Rana BÜYÜKTAŞ
Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor
Uluslararası niteliği ile Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri üzerine gerçekleştirilecek ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinliğe yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanı katılacaktır.
3 gün sürecek ve 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulacağı sempozyum 5 Ekim 2022 saat 16.00'da yapılacak oturumlar sonrası hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erecek.
Sempozyum açılış gününün akşamı (03 Ekim 2022 Pazartesi) Estergon Türk Kültür Merkezi'nde verilecek gala yemeğinde "Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu" Orta Asya'dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunacak.
Etkinlik, 1 ve 3. gün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 2. gün ise Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA