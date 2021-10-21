Uluslararası uyuşturucu ticareti! Kurye hostes çıktı

29 yaşındaki Ejigu Zeleke isimli genç kadın, uluslararası bir havayolu firmasında hostes olarak çalışıyordu. Etiyopya'dan İstanbul'a gelen ET720 sefer sayılı uçakla 25 Mart günü İstanbul'a iniş yapan genç kadın, İstanbul Havaalanında NarkoTİM görevlileri tarafından durduruldu.

TABLO İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU TRANSFERİ

Bagajında bulunan 2 adet tablo içerisinde X-Ray cihazında beyaz bir şeffaf poşetli paket tespit edildi. Polisler tarafından el konulan bagaj içerisinde bulunan toz maddelerin kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğu belirlenirken paketlerin ağırlığının ise 1,5 kilogramdan fazla olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak havaalanı polis merkezine götürülürken genç kadın Etiyopya'da Edu isimli bir arkadaşı olduğunu, bu arkadaşının lojistik işiyle uğraştığını, İstanbul'daki bir arkadaşına tabloları hediye etmek üzere gönderdiğini söyledi.

TUTUKLANSDI, YARGILANACAK

Genç hostes ifadesinin devamında, bu tabloları getirmek için 200 dolar alacağını, arkadaşının uyuşturucu madde gönderdiğini bilmediğini, yaptığı iş gereği çevresinin geniş olduğunu bu nedenle tabloyu veren şahısla tanışıklığı olduğunu kaydetti. İfadesinin ardından uyuşturucu madde ithal etmek suçundan tutuklanan Etiyopyalı hostes hakkında dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen hostes İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.