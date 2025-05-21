Ulus’ta kaza! Yaşlı kadın hafif yaralandı

Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde içerisinde 3 kişi bulunan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araca çarpıp yan yattı. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yolcu koltuğundaki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak yan yattığı anlar yer alıyor.

Kaza yapan araçta sürücü Halil B. Yaşlı kadının bakıcısı Nasiba S. ve 80 yaşındaki Gülçin A. olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.