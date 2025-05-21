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Giriş Tarihi: 21.5.2025 15:35 Son Güncelleme: 21.5.2025 16:11

Ulus'ta kaza! Yaşlı kadın hafif yaralandı

İstanbul Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarpıp yan yatan araçtaki yolcu yaralandı. Yaralı yaslı kadın Gulçin A. (80) ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ulus’ta kaza! Yaşlı kadın hafif yaralandı

Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde içerisinde 3 kişi bulunan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araca çarpıp yan yattı. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yolcu koltuğundaki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak yan yattığı anlar yer alıyor.

Kaza yapan araçta sürücü Halil B. Yaşlı kadının bakıcısı Nasiba S. ve 80 yaşındaki Gülçin A. olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Ulus'ta kaza! Yaşlı kadın hafif yaralandı
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