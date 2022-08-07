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Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:43 Son Güncelleme: 7.8.2022 15:09

Ümit Özdağ yine çark etti

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ordu Valiliği, 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı" yalanı kısa sürede çürütülünce yine çark etti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ın provokasyonunu boşa çıkardı ve Ordu Valiliği'nin açıklamasını alıntılayarak, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ümit Özdağ yine çark etti

Vatandaşları sığınmacılara karşı kışkırtmak için peş peşe provokasyonlara imza atan ve bir yalanı daha elinde patlayan Özdağ, geri adım atmak zorunda kaldı. Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden İdlib'de yapılacak briket evler için kaynak aktarmaları istendiğini ileri süren Özdağ, "Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler" iddiasında bulundu.

"BİR DELİYİ BAŞIMIZA SALDILAR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, söz konusu paylaşımdan kısa süre sonra Ümit Özdağ'ın provokasyonunu boşa çıkardı. Ordu Valiliği'nin açıklamasını alıntılayan Çataklı, Özdağ'ın yine yalan söylediğini belirterek, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah'tan. Ümit Özdağ'ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" ifadelerini kullandı.

ZAVALLI!

Çataklı'nın açıklamaların ardından yeni bir paylaşım yapan Özdağ, bilginin kendisine Ordu Valiliği'ndeki 'vatansefer bürokratlar' tarafından verildiğini öne sürdü. Özdağ, "Ordu Valiliğindeki vatansever bürokratlar haber vermese ben nereden öğreneceğim bu paranın yollandığını. Ordu'daki vatanseverlere selam olsun. Bütün vatansever bürokratlara selam olsun. Türk devleti geri dönecek" dedi. Daha sonra Özdağ'ın yeni paylaşımına cevap veren Çataklı, "Vatansever bürokratların senin için tespitleri var. Önce bir yalan atar, sonra o yalana herkesten çok inanır, gerçekten oluyor zanneder diyorlar. Zavallı!" ifadelerini kulandı.

YALANA YENİ KILIF

Özdağ, Ordu konusunda söylediği yalanı da elinde patlayınca yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, yalanına, "Suriye'de inşa edilen binalar için valiliklerden para istediğini açıklamıştım. Ordu Valiliğinden 8 milyon TL yollandığını yazmıştım. Gece valilikten arayan vatansever bakanlığa valiliğin giderlerini fazla olduğu için iş dünyasından alarak yollayacakları cevabını verdiklerini söyledi" kılıfını buldu.

İLK DEĞİL!

Suriyelilerle ilgili provokatif açıklamaları her fırsatta yalanlanan Özdağ'ın, ilk kez çark etmiyor. Daha önce de Gaziantep'te bulunan bir gazino hakkında, "Suriyelilere ait, Türkler giremiyor" paylaşımında bulunmuş ve iddia ettiği işletmenin sahibinin Türk çıkması sonrası paylaşımını silmişti. Yine Konya'da üç Suriyelinin bir Türk vatandaşını öldüresiye dövdüğü iddiasında bulunan Özdağ, olayın aslının ortaya çıkması üzerine gerçeği açıklamak zorunda kalmıştı. Dövülen gencin Suriyeliler tarafından dövülmediğinin ortaya çıkması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, ilgili kişinin alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövüldüğünü itiraf etmişti.

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Ümit Özdağ yine çark etti
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